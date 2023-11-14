五成青少年情緒困擾 不足一半人願意傾訴

由大專生組成的「菁研工作小組」聯同突破機構，去年8月至12月邀請10至29歲青少年填網上問卷，獲529份有效回覆。受訪者選擇生活中感困擾的範疇（可選多項），七成半受訪者情緒困擾來源多於一種，最多人稱困擾來自學業方面（63.5%），其次是職業或工作（52.7%），其餘依次為生活（47.3%）、家庭（38.4%）和感情方面（28%）。

至於處理情緒困擾的方法，調查顯示不足一半受訪者（49.3%）困擾時傾向找人傾訴或陪伴，70%受訪者傾向自己處理、紓解，例如安靜和做自己喜歡的事，亦有約30%受訪者傾向「拖得就拖」、「唔去諗唔去理」及認為「或者拖拖下無事」。

逾六成人「情緒污名化」

調查亦發現受訪者有情緒污名化的想法，64.1%人同意「若經常受情緒困擾，會畀人脆弱、『唔掂』的感覺」；73.6%青少年認為「社會一般人會害怕、盡量遠離有情緒困擾的人」，又說青少年愈傾向有情緒污名化的想法，愈不處理情緒困擾，並選擇「強裝積極、只能自己面對」。

研究小組建議外界多留意青少年的情緒狀態，並多聆聽而非只給予意見，同時建議輔導機構加強推廣，讓青少年更清楚知道如何獲得協助。