都大開辦新課程 培訓互動娛樂人才

都大於下學年開辦46個聯招課程，當中20個課程為「指定專業/界別課程資助計劃」（SSSDP）的本科課程，包括兩個新的學士課程，其中「新音樂及互動娛樂」課程重點培訓音樂、視覺藝術及科技，包括沉浸式和空間聲音設計，以及VR、AR、XR影像開發等。

另一新課程建築工料測量學

至於建築管理及工料測量學，提供30個一年級學額。校方稱該課程兼容建築管理及工料測量兩大範疇，透過獲專業學會認可，畢業生在就業方面可考慮從事註冊測量師及註冊營造師等專業工作範疇。

恒大周六資訊日

此外，香港恒生大學周六（18日）舉行資訊日，設有30多場不同主題的講座和工作坊，亦設即場報名及考核，當天完成報名程序（包括網上報名及繳交報名費）且合資格的申請人，有機會下月獲發首輪有條件取錄。校方同日亦公布最新的「學校推薦多元才能直接入學計劃」詳情。