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教育

公民科內地考察 多選兩天以上行程 本學年26項1至5天團 教局：廣深滬團受歡迎

【明報專訊】已全面取代通識教育科的公民與社會發展科，學生須赴內地考察，其中1天團曾被批「走馬看花」。教育局本學年提供26項1至5天的行程，供學校按意願申請，7個4至5天團屬新選項。局方昨回覆查詢，稱較多學校報名參加兩天以上行程，當中以廣州和深圳等大灣區城市及上海的路線較受歡迎，學校對其他廣東省外的路線也反應良好。

學校近日獲通知申請結果，教育局稱，學校對本學年高中公民科內地考察反應積極，料逾5萬名學生及5500名教師參與。教育局稱，至今沒有收到學校通知有學生缺席內地考察，亦無接獲師生就申辦或續領旅遊證件的查詢。

津貼中學議會主席李伊瑩稱，教界有上學年首推公民科內地考察的經驗，且今學年有更充足時間準備證件，未聞學校有特別困難。她稱據了解，不少學校都揀選2至3天團，亦有一定學校心儀5天團到更多參觀點。李伊瑩稱，學校考慮行程長短時主要考慮舉行時間、帶隊教師人手，而她所屬的中學本學年揀選3天的肇慶文化保育及自然生態內地考察，12月出發，稱相較大灣區其他地方，學生相對較少赴肇慶交流。

中華傳道會劉永生中學校長梅志業說，上周獲局方初步批准校方首選的「河源環境保育內地考察」兩天團，明年1月出團，有待確認出發日子。他稱近年有不少創科主題的交流團，今次盼學生從生態保育角度學習新事物。

至於為何未選更長線的行程，他稱為配合教師人手調動，故其他級要辦特別活動，例如辦日營、赴內地姊妹學校參觀等；又指如在學校假期出團，考察點亦人山人海，平衡各因素後選兩天團。他又說，校方已準備就諸，今年暑假前安排中五生辦妥回鄉證，料證件問題較上學年易處理。

3天團最多共10條路線

本學年內地考察共26個行程，按年增4個。以3天團最多，有10條路線；1天團3個、兩天團6個，以及另新增4至5天團7個，前往福建、上海、湖南及重慶等廣東省以外地方。行程主題包括經濟發展、創新、航天科技、國防教育等。

相關字詞﹕通識教育科 內地考察 公民與社會發展科 教育局

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