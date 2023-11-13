首9月外來人才4萬未成年受養人 准讀公校

津貼直資學界首辦教育展吸灣區生

現時7類人才入境計劃的獲批申請者，可攜同其配偶及未成年未婚子女來港，並獲准入讀公營學校。入境處回覆，今年截至9月已發出近7萬張受養人簽證/進入許可，當中未成年者有約4萬人，佔約57.9%（見圖）。去年12月28日推出的高端人才通行證計劃（高才通），其批出的未年受養人簽證是7類之冠，達21,934人。翻查2022/23學年的《學生人數統計報告書》，去年9月中，本港有約80萬名幼稚園、小學及中學的學生。

津中議會、直接資助學校議會、津小議會及資助小學校長會，將於下月15至17日在亞洲國際博覽館5號展館舉行首屆（大灣區）香港學校教育展，向大灣區家長簡介香港教育制度及各校特色。主辦方表示，目前有逾100間中小學及幼稚園報名參展，部分或在現場即場收生，冀吸引逾3萬人次入場了解在港升學資訊。

津中議會主席李伊瑩表示，不曾統計受養人的入讀津校人數，不過不少學校均反映本學年接獲更多「高才通」子女申請，「不止集中某一地區、不止集中在某一類學校」。她說面向大灣區以至內地市場招生，「不單單是解決生源問題，我們也有頗大的期盼，希望香港有更多積儲的人士，特別是年輕人才。」

「招生不優待受養人 與港生機會均等」

李伊瑩又稱，內地家長普遍對香港學制不太認識，例如「自行分配學位」、「統一派位」等程序及各校插班安排。不過她強調，學界在招生上不會優待「高才通」等人才入境計劃的受養人，「入讀機會與港生均等」，只視乎該學生是否符合學校的收生要求。

直接資助學校議會主席陳狄安表示，除了土生土長的「香港仔」外，直資學校亦會招收內地、海外生，稱內地「是其中一個市場會關顧到的」，「始終是自己國家，比較近」。他又指學界在通關前已有招收內地背景學生如跨境生，相關學生在中英數皆需要時間適應，以中文為例，「可能需多去認識、接觸繁體字」，社交方面亦無大礙，「一同玩一兩個星期，基本上已溝通到」。

至於開放「高才通」子女入讀公營學校，是否只有Band 1學校受惠？陳狄安說，部分家長或也期望子女入讀Band 1學校，但「香港的Band 1學校競爭也不小，是否這麼容易（入讀）呢？」他認為，收生應只考慮學生是否達到學校的收生標準及要求，不會因應學生來源地而施加限額，「不論設一成、兩成或三成，也好像局限某一方學生的機會」，同時亦「看不到有任何原因」需予優先錄取。