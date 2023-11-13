明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

教育

首9月外來人才4萬未成年受養人 准讀公校

【明報專訊】本港近年經歷學生流失，同時亦有高端人才通行證計劃（高才通）等7類入境計劃的受養人「輸入」，入境處回覆指今年首9個月有關計劃的未成年受養人有約4萬人，均獲准入讀公營學校。津貼、直資學界籌辦第一屆（大灣區）香港學校教育展，對象為大灣區家長，有份策展的津貼中學議會主席李伊瑩表示，港校面向大灣區招生，不僅為解決生源問題，同時期望「有更多年輕人才進入香港的教育系統」。

津貼直資學界首辦教育展吸灣區生

現時7類人才入境計劃的獲批申請者，可攜同其配偶及未成年未婚子女來港，並獲准入讀公營學校。入境處回覆，今年截至9月已發出近7萬張受養人簽證/進入許可，當中未成年者有約4萬人，佔約57.9%（見圖）。去年12月28日推出的高端人才通行證計劃（高才通），其批出的未年受養人簽證是7類之冠，達21,934人。翻查2022/23學年的《學生人數統計報告書》，去年9月中，本港有約80萬名幼稚園、小學及中學的學生。

津中議會、直接資助學校議會、津小議會及資助小學校長會，將於下月15至17日在亞洲國際博覽館5號展館舉行首屆（大灣區）香港學校教育展，向大灣區家長簡介香港教育制度及各校特色。主辦方表示，目前有逾100間中小學及幼稚園報名參展，部分或在現場即場收生，冀吸引逾3萬人次入場了解在港升學資訊。

津中議會主席李伊瑩表示，不曾統計受養人的入讀津校人數，不過不少學校均反映本學年接獲更多「高才通」子女申請，「不止集中某一地區、不止集中在某一類學校」。她說面向大灣區以至內地市場招生，「不單單是解決生源問題，我們也有頗大的期盼，希望香港有更多積儲的人士，特別是年輕人才。」

「招生不優待受養人 與港生機會均等」

李伊瑩又稱，內地家長普遍對香港學制不太認識，例如「自行分配學位」、「統一派位」等程序及各校插班安排。不過她強調，學界在招生上不會優待「高才通」等人才入境計劃的受養人，「入讀機會與港生均等」，只視乎該學生是否符合學校的收生要求。

直接資助學校議會主席陳狄安表示，除了土生土長的「香港仔」外，直資學校亦會招收內地、海外生，稱內地「是其中一個市場會關顧到的」，「始終是自己國家，比較近」。他又指學界在通關前已有招收內地背景學生如跨境生，相關學生在中英數皆需要時間適應，以中文為例，「可能需多去認識、接觸繁體字」，社交方面亦無大礙，「一同玩一兩個星期，基本上已溝通到」。

至於開放「高才通」子女入讀公營學校，是否只有Band 1學校受惠？陳狄安說，部分家長或也期望子女入讀Band 1學校，但「香港的Band 1學校競爭也不小，是否這麼容易（入讀）呢？」他認為，收生應只考慮學生是否達到學校的收生標準及要求，不會因應學生來源地而施加限額，「不論設一成、兩成或三成，也好像局限某一方學生的機會」，同時亦「看不到有任何原因」需予優先錄取。

相關字詞﹕高才通 直資學校 大灣區

上 / 下一篇新聞