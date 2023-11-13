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教育

蔡若蓮稱全球都多內地生 大學限額再擴否「看情况」

【明報專訊】《施政報告》提出下學年起擴大8間資助大學非本地生限額至40%。現時大學的非本地生以內地生居多，教育局長蔡若蓮昨在無綫《講清講楚》受訪，被問到會否考慮為不同來源地的非本地生設限，以達國際化；蔡稱全球少子化下，內地每年適齡大學畢業生都過千萬，全世界來說內地的留學生其實都多，對於內地留學生，「香港有地利」，故內地生相對較多也可理解，又強調當局已推出措施吸引更多來自不同地方的留學生。

對於本港大學國際排名下跌，加上中大港大先後出現管治風波，被問到會否擔心影響留學生來港意欲，蔡若蓮認為，八大經過歷史時間積累，實力非常穩固，排名縱有升跌，整體而言一直在百強之內，近期一些紛爭正正反映監察制度或大學管治機制發揮作用。

至於日後會否再把40%限額提高，她說要視乎最新情况，亦要考慮宿舍、照顧學生能力等因素，又指非本地生學費是收回直接成本，不存在用公帑補貼，亦不影響本地生入學機會。

稱高等教育樽頸在缺地

北都助「做大規模」

《施政報告》另稱將致力發展「北都大學教育城」，蔡若蓮說，本港高等教育具質素，高度國際化及多元化，應「做大規模」，現時樽頸是土地不足，故希望配合北都發展，為其擴大空間。蔡又稱，非本地生對本港高等教育需求很大，八大具吸引力，日後不會出現「有學位、冇人讀」。

至於如何加強國民教育，她說未來會增加學生親身體驗的元素，讓他們更立體地認識國家，稱以往學習文字資料較多，日後會多以活動形式連繫生活，如體驗服飾、新發明及中醫藥應用，讓學生有更多反思，提煉感受並積極正面地建立身分認同。

相關字詞﹕蔡若蓮 施政報告 教育局

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