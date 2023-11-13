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教育
2023年11月13日星期一
智學公民 第071期
首9月外來人才4萬未成年受養人 准讀公校
蔡若蓮稱全球都多內地生 大學限額再擴否「看情况」
公民點對點：派2萬「谷生仔」
公民點對點：「組合拳」鼓勵生育
解讀關鍵詞：生態安全
快問快答：香港體育發展
英譯概念：Information literacy
數據短答題
焦點新聞
趣學STEAM：天然藍染
趣學STEAM：藍草染出美麗衣裳
新聞解碼：避風塘護船
科學家的故事：幹細胞研究 針對「頭號殺手」
快問快答：香港體育發展
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【明報專訊】回顧港隊在杭州亞運的成績，中國香港代表團共贏得53面獎牌，總獎牌數量破歷屆紀錄。香港體育發展情况如何？政府如何協助？
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首9月外來人才4萬未成年受養人 准讀公校
蔡若蓮稱全球都多內地生 大學限額再擴否「看情况」
公民點對點：派2萬「谷生仔」
公民點對點：「組合拳」鼓勵生育
解讀關鍵詞：生態安全
快問快答：香港體育發展
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趣學STEAM：天然藍染
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新聞解碼：避風塘護船
科學家的故事：幹細胞研究 針對「頭號殺手」
首9月外來人才4萬未成年受養人 准讀公校
蔡若蓮稱全球都多內地生 大學限額再擴否「看情况」
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公民點對點：「組合拳」鼓勵生育
解讀關鍵詞：生態安全
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