瞞報利益助夫中標 設計中心經理罪成

控罪指，被告趙嘉慧（41歲）於2019年3月至2020年6月期間，向香港設計中心（下稱中心）隱瞞其丈夫於兩間供應商擁有財務利益，並意圖詐騙而誘使中心委聘它們，就其中3個市場推廣項目及1個網頁更新項目提供服務。被告另於2020年2月企圖誘使中心就餘下一個市場推廣項目提供服務。

公帑資助機構 合約總值40萬

案情指香港設計中心是公帑資助機構，推廣香港創意及設計思維，並要求員工必須就業務往來機構申報。案中兩間供應商為上述5個項目的唯一報價者或報價最低的公司，合約總值約40萬元，最終獲判4個項目，餘下1個項目取消。

辯方指廉署不當要求手機密碼

官指說法不可信 被告自願打破沉默

審訊時辯方爭議廉署人員不當要求被告交出手機密碼，裁判官施祖堯裁決時認為說法不可信，指搜查令內容清晰，無字眼誤導被告，她之後被帶返廉署助查亦可致電律師查詢，認為被告是自願放棄保持沉默的權利。

施官表示明白夫婦之間可能財政獨立，但聯繫所有環境證供從夫婦對話可見，她知悉丈夫有財務利益，亦意識到必須申報卻故意隱瞞，並非一時疏忽，遂裁定全部罪名成立。被告獲准保釋，擔保金提高至30萬。

【案件編號：WKCC 3625/21】