教局籲審視功課量 倡師生互做心形手勢表關懷

教育局副秘書長蘇婉儀昨於網上專欄「局中人語」撰文，提及過去數年疫情為社會帶來前所未有的挑戰，學生回復正常學習和社交生活時，仍需逐步適應各種轉變；臨近測考也可能會感到壓力。局方呼籲學校開展「多關懷．添幸福」大行動，使用局方提供的參考和活動資料，舉行多元化的校本及班本的精神健康推廣活動，冀鼓勵學生多關懷自己和身邊人，提升「幸福感」。

局方亦建議學校舉行「精神健康日」，助師生和家長學習放鬆及照顧自己的身心健康。局方表示，學校可在校園設「精神健康角」或「紓緩教室」，提供學生感到安全和輕鬆的空間。局方又建議，學校可鼓勵教師和學生平日互相做出心形和支持手勢，以小動作表達對別人的關懷和支持。學校亦可辦「表達關懷手勢」大招募或比賽，透過恆常做出學生創作的手勢，營造輕鬆的氛圍，讓學生感到同伴的支持和溫暖，推廣自我關懷和關懷別人。

上載高小精神健康資源套

《施政報告》公布，教育局將在不同學習階段推出《精神健康素養資源套》，局方昨上載高小適用資源套至「校園．好精神」網站，初中適用版本將在今學年推出，初小和高中版隨後推出。