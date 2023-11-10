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教育

教協分產 會員各獲3190元 完成程序將申解散

【明報專訊】香港教育專業人員協會（教協）2021年9月通過啟動解散程序，經過逾兩年時間變賣資產及核數，現有3億元資產，教協按照會章「均分餘款」規定，將向9.5萬名合資格會員及榮譽會員，每人派發3190元，合資格者昨起可登記領取。教協理事會發言人表示，當派錢程序完成後，教協便正式向勞工處職工會登記局提出解散要求，1973年成立的教協屆時便正式完結。

教協停運前持有4項物業作會址及經營超市，已經出售。其中旺角好望角大廈8和9樓物業以約1.8億元售出、中僑大廈單位約5500萬元、銅鑼灣會址1.6億元，而新蒲崗會址就以約3000萬售出。教協理事會發言人表示，停運後要遺散200多名員工，以及支付商業伙伴貸款、提供斷約賠償，加上核數費用及繳付稅款等開支，現餘下約3億元資產。發言人稱，解散工作受疫情影響且核數需時，故延至本月才可啟動退款程序。

網址登記領錢 聘私營機構處理

按照教協會章及2021年9月特別會員大會議決，教協如解散要均分餘款，故不論年資會員，劃一獲派3190元。發言人稱，2021年8月10日當日是正式會員或榮譽會員而沒有退會者符合領款資格，人數料為95,240。教協已委聘合資格私營機構處理手續，由凱晉企業顧問有限公司協助，將發電郵、短訊、信件等不同方式通知會員，向會員提供網址連結，會員昨起有1個月時間登入網址登記，待私營機構核實後，會經銀行轉帳或領取支票分派款項，料需時數月。

發言人續稱，退款人數及規模龐大，希望妥善安排，提醒現時騙案甚多，呼籲市民留意有人假借退款之名行騙。

教協1973年成立，距今剛50年。會費由創立時10元增至2020年的80元，按現時安排，退款額相當於40年會費。

官媒2021年點名須剷除 同年9月通過停運

教協2021年7月下旬遭內地官媒抨擊為必須剷除的「毒瘤」，官媒亦斥教協曾涉違法；同年9月教協通過停止運作，並啟動解散程序，教協時任會長馮偉華當時表示心情沉重，「但希望大家都能平安」。

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