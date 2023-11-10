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教育
2023年11月10日星期五
中華小學堂 第010期
教協分產 會員各獲3190元 完成程序將申解散
教局籲審視功課量 倡師生互做心形手勢表關懷
瞞報利益助夫中標 設計中心經理罪成
大觀園：靈感破殼而生
大觀園：蛋殼內與外
作家作法：站在巨人肩膀上寫作：文本互涉
博看世界：沉浸感受霍克尼
新書試閱：《文學看得開》（作家篇增訂版）
有價講：孝，從會意到實踐
時事中文：現代武林大會
奇趣中華：讀書為致富？勤讀書必有所獲
語文小錦囊：休息看雜書
講故事：魔法小時鐘／文：麥曉帆
講故事：魔法小時鐘／文：麥曉帆
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【明報專訊】今天小丁上數學課後，老師安排了一些簡單的作業，只需花大約一個小時就可完成。
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教協分產 會員各獲3190元 完成程序將申解散
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