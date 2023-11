【明報專訊】科學家牛頓(Isaac Newton)曾言:「如果說我能看得更遠,那是因為我站在巨人的肩膀上。」(If I have seen further, it is by standing on the shoulders of giants.)意指他一輩子的科學成就基於前人偉大的研究基礎。寫作的世界也一樣,1966年法籍文學評論家茱莉亞·克莉斯蒂娃(Julia Kristeva)提出「文本互涉」(intertextuality)的概念,指文本借助已有文本的情境來發展自身脈絡的寫作現象。