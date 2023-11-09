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教育

港大學高國際化但「下滑」 5校QS亞洲排名升 學術強產出量弱

【明報專訊】國際高等教育資訊機構Quacquarelli Symonds（QS）公布2024年亞洲大學排名，北京大學蟬聯榜首，港大升兩位名列第二，新加坡國立大學排第三。本港10間上榜大學，一半排名上升。QS指本港大學的學術影響力突出，惟在研究成果產出落後，可透過着墨國際研究合作和招聘頂級學者彌補此輕微差距。QS又指國際化師資及學生表現有明顯下滑趨勢。

856間來自25個國家或地區的大學納入QS 2024年亞洲大學排名。首10名有4間來自內地，香港、韓國、新加坡的大學各佔兩席。

港大升至第二 北大蟬聯榜首

QS稱，香港有5間大學排名上升，3間下跌，1間不變，使香港成為今次有最多大學排名上升的地區之一，另外香港都會大學則首次上榜。排名按11個指標評分，QS表示香港發表一些在亞洲最具影響力的研究成果，反映在學術影響力指標「每篇論文被引用率」上，本港有4間大學在該指標位居前10名，其中科大排行第一。不過「論文數量」指標，僅兩間大學躋身前100位，為第38位的城大，以及97位的科大。

QS又表示，本港大學在學術聲譽備受學界推崇，3間大學位列「學術聲譽」前20名。然而，沒有大學在「僱主聲譽」位列前30。本港大學高度國際化，是擁有亞洲最國際化教職員團隊地區之一。

引用率高 論文量僱主口碑較遜

QS高級副總裁本．索特（Ben Sowter）說，香港作為國際都會的特色，仍對全球學者和學生具高度吸引力，然而國際化師資及學生表現有明顯下滑趨勢，大學須專注提升香港作為一流留學目的地之地位，以保持其國際間的競爭優勢。

QS：須專注提升留學目的地優勢

港大昨發稿，稱一直致力成為亞洲的世界級大學，作為區內領先學府，一直在教學、研究及知識交流等多方面力求卓越，又積極從全球延攬頂尖學者和具潛質的年輕教研人員，今年便招聘逾90人加盟。

相關字詞﹕新加坡國立大學 城大 科大 港大

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