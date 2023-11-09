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教育

正副校函學生：典禮意義非凡 絕不容干擾秩序

【明報專訊】中大校長段崇智及常務副校長陳金樑在畢業禮前夕，昨去信學生提醒「大學絕不容許任何干擾大會秩序之行為」試圖擾亂（seeks to disrupt）林蔭大道及校園各處的慶祝活動，稱緊記要「合力確保大會在安全、愉悅、相互尊重的環境下進行」。

中大今早10時至11時半在「百萬大道」舉行第92屆大會（頒授學位典禮），2023年學士畢業生將出席，畢業生親友則在校園內演講廳看直播。

段崇智及陳金樑昨向學生發電郵，提到頒授學位典禮是莊嚴而隆重的場合，是中大員生的重要回憶，意義非凡；加上今年適逢中大創校60周年，今屆畢業生於鑽禧年正式成為28萬中大校友社群的其中一員，在世界不同角落發光發亮，倍添喜慶。

去年有學生展標語 保安報警

翻查資料，近年不少中大生在畢業禮當日示威或表達意見。去年典禮後的下午，有人在中大地標「仲門」（俗稱烽火台）披上貼有「未畢業就乞食」、「最後一屆SU選民」、「合資格社畜」等標語的黑色垃圾袋，有中大保安指學生犯規，其他在場學生與保安口角，最終保安報警稱「受到人身恐嚇」，警員到場跟進。

2021年的中大新亞書院畢業禮，有畢業生上台時舉起「棱角分明 毋負期許」標語，有人在畢業袍掛白絲帶和舉起「哀我學生會」標語。

相關字詞﹕香港中文大學 段崇智 中大畢業禮

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