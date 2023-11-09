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教育

畢業禮前 中大囑遵新守則守法 8月更新「旨在提高操守」 聯書院學生組：影響不大

【明報專訊】中文大學今起一連3天舉行畢業典禮，校方昨向全校學生發電郵，提醒學生須「時刻遵守」今年發布的《榮譽準則》及《學生行為守則》。後者涵蓋學術及非學術行為，列明中大生應當「成為守法公民」。中大聯書院學生會工作小組表示，新指引對學生影響不大，相信校方只盼重申對學生行為的期望。

校方稱違者按現程序處理

中大回覆查詢稱，兩份指引旨在提高學生對學術誠信及個人操守的重視，內容為現時學業守則之摘要，倘學生違反將按大學現行程序處理。8月更新的中大本科生手冊，加入《榮譽準則及學生行為守則》，適用於本科生及研究生，稱所有中大生皆須確認樂意遵從，並受其約束（見右表）。其中《榮譽準則》要求學生以名譽承諾，秉持個人操守、學術誠信，以及「擁抱大學的核心價值和文化」，並遵循《行為守則》。

「合法下支持學術自由表達自由」

至於《行為守則》分兩部分，「學術行為」方面，要求學生須熟讀並遵從中大的學術誠信政策及要求，在小組作業、專題研究等與組員攜手合作及誠實正直參與考試或其餘評核等。「個人行為」方面，則要求學生須成為守法公民、在「合法情况」下支持學術及表達自由；參與交流等為中大樹立正面良好的形象，身處外地應尊重及遵守當地法律。翻查資料，其他大學亦有規管學生行為的相關守則（見下表）。

學生：摘自既有指引 料重點提醒

中大聯書院學生會工作小組召集人羅竣彥表示，校方8月初曾向全校師生發電郵告知最新公布兩項守則，據他了解校方無額外要求在讀學生簽署確認，惟今學年起新生應在註冊日當天便簽署確認樂意遵從。

羅竣彥稱，兩項指引對學生影響不大，「例如不許抄功課，這些不是因為這份守則才不可以抄，本身就是一些學術（誠信）的事」。他說，《行為守則》內容均摘取自現行指引，「沒有什麼特別轉變」，相信校方再簡單整合，只是想「重點提醒」學生有何需注意及對學生的期望。

梁美芬：昔少數人欠品德 社會抱疑

中大校友經民聯立法會議員梁美芬認為中大做法「無可厚非」，又認為校方強調學生要做「守法公民」，因中大有小部分的「害群之馬」過往不守法和品德欠佳，她舉例曾有學生代表滿口粗言穢語、2019年不少學生自稱就讀「暴大」等，「社會對中大生的品格起了懷疑，他們不符社會的期望，所以沒辦法，如果不處理他們會走偏了。臨畢業才提醒（學生）也好，通常你想那個人好，才會提他」。

校長感謝退任校董 期待與新任合作

此外，涉改組中大校董會的《2023年香港中文大學（修訂）條例草案》上周於立法會三讀通過。中大校長段崇智昨在校方刊物《走進中大》稱，隨着草案通過，衷心感謝各即將退任校董會成員一直以來對中大的鼎力支持及指導，並期待與新的校董會通力合作，確保中大持續追求教研卓越，保持領先優勢，貢獻香港、全國以至全世界。

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