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教育
2023年11月9日星期四
公民學堂 第044期
畢業禮前 中大囑遵新守則守法 8月更新「旨在提高操守」 聯書院學生組：影響不大
正副校函學生：典禮意義非凡 絕不容干擾秩序
港大學高國際化但「下滑」 5校QS亞洲排名升 學術強產出量弱
時事懶人包：大學非本地生 上限翻倍
放眼中國：北京周口店遺址 發現古人類頂骨
大開眼界：國際刑警組織
知識寶庫：器官捐贈趨跌 政府研引互助機制
中外人物：YOASOBI
衛生快訊：食物安全
挑戰題：參考答案
放眼經濟：生產者責任制
世界之趣：芬蘭人愛甘草糖
世界之趣：「又鹹又甜」——芬蘭甘草糖
新聞有常識：考起大家的科學難題
你是誰：J.K.羅琳教寫作
放眼經濟：生產者責任制
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【明報專訊】■新聞撮要
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畢業禮前 中大囑遵新守則守法 8月更新「旨在提高操守」 聯書院學生組：影響不大
正副校函學生：典禮意義非凡 絕不容干擾秩序
港大學高國際化但「下滑」 5校QS亞洲排名升 學術強產出量弱
時事懶人包：大學非本地生 上限翻倍
放眼中國：北京周口店遺址 發現古人類頂骨
大開眼界：國際刑警組織
知識寶庫：器官捐贈趨跌 政府研引互助機制
中外人物：YOASOBI
衛生快訊：食物安全
挑戰題：參考答案
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世界之趣：芬蘭人愛甘草糖
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你是誰：J.K.羅琳教寫作
畢業禮前 中大囑遵新守則守法 8月更新「旨在提高操守」 聯書院學生組：影響不大
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大開眼界：國際刑警組織
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中外人物：YOASOBI
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挑戰題：參考答案
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