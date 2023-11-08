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教育

馬友友中大交流 「困惑是好事」鼓勵發問

【明報專訊】著名大提琴家馬友友昨在中文大學與學生交流。他笑稱自己為「老人」，指人生充滿困惑，但「有時困惑是好事」，鼓勵學生在困惑之中透過梳理和發問了解正發生什麼事，「不要放棄任何一個問題，因為在你們的年紀所存入的想法，就如一個銀行帳戶般，餘生在理智和感情上有需要時可以提取」。

指「天才」稱譽危險

不想成為世界中心

有主修音樂的中大生昨問馬友友被譽「天才」（prodigy）有否帶來負擔，以及什麼時候開始有強烈感召（calling）想做音樂，馬友友說，「天才」的稱號很危險，隨年紀漸長，不想成為世界中心。他說直至49歲才真正確立做音樂家的想法，指人生充滿困惑，「有時有困惑是好事，因為你會嘗試搞清楚正發生什麼事、去問、去談不同的事，而且處於（大學生）這樣的年齡，對事情有開放態度，所以發問是最棒的事」。

有學生問馬友友對人工智能（AI）創作音樂的看法，他指AI或可做貝多芬同樣的音樂、莎士比亞戲劇，以至《紅樓夢》等，「但沒有上文下理，無法達到可欣賞的層次」。他又稱，音樂家職責不只是展示自己演奏得多好，亦希望留下一些觀眾覺得有用的東西。

活於「三文化」學懂諒解

馬友友亦分享自身經歷。他生於巴黎，父母是中國籍，一家人後來搬到美國，他笑說法國是最好的國家，但父母認為中國文化最好，而美國人則說美國才是最好，「我從小都接收社會上互相矛盾的信息……我喜歡過複雜的『雙文化、三文化生活』（bicultural, tricultural life），因為我看到、明白和理解每種文化的好處」。

馬友友在活動尾聲演奏巴哈《G大調無伴奏大提琴組曲》第一樂章，又請所有出席者包括中大校長段崇智一同站立，隨琴聲哼唱。段崇智感謝馬友友分享，稱可啟發年輕人追求真理、建立互信、服務他人。馬友友今晚在香港文化中心「香港中文大學60周年呈獻：馬友友與港樂」音樂會參與演出。

相關字詞﹕香港中文大學 馬友友

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