小學科學涉39課題 涵航天創科 分四大範疇目標「科教興國」

小學科學課程框架暫未正式出爐，教育局製作小學科學科的單張，可見該科有四大範疇（見表），其中範疇4「科學、科技、工程與社會」簡介提及，學生能設計和製作工程模型或產品，將所學應用於解決實際問題和創新設計，培養基礎工程思維，「亦明白善用科學、科技與工程能夠造福社群，貢獻國家和社會」。

冀善用科學工程造福社群

單張亦提及針對小學科的支援措施，教育局明年4月前向每間資助小學發放35萬元「一筆過津貼」，讓學校啟動科目。另設立「小學科學教師培訓基地」，提供30小時的小學科學教師培訓證書課程、15小時的小學科學課程領導培訓證書課程。

在昨日立法會教育事務委員會，選委會界議員陳凱欣關注新科推展之餘，也要減輕學生壓力。教育局長蔡若蓮稱，在小學科學科預留彈性課時，讓同學做學習活動，如專題研習、考察、實驗等，不單用於課堂。選委會界議員劉智鵬問及該科考評方式，保證學生不因考試增加壓力，蔡回應稱聽到「希望學生開心學習」，亦聽到「佔分佔得少不重視」的意見，局方會從專業角度考慮，希望學生活學活用，結合生活提升興趣。

彈性課時 供考察實驗等

制定小學人文科課程框架的「小學人文科課程專責委員會」近日成立，蔡若蓮稱，專責委員會已開展工作，有信心年內發布框架，稱人文科建基常識科，約九成內容來自常識科以及增加中華文化歷史地理元素。

此外，工聯會梁子穎會上關注教師何時宣誓及簽署聲明擁護《基本法》。蔡若蓮回應，老師宣誓不是一個教育政策，亦要了解相關法律，「宣誓與老師有無愛國未必一定是必然關係」，強調會與有關部門了解法例。