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教育
2023年11月8日星期三
Smarties' Power English 第389期
小學科學涉39課題 涵航天創科 分四大範疇目標「科教興國」
馬友友中大交流 「困惑是好事」鼓勵發問
食樂有味：燒烤串起回憶
食樂有味：古今燒烤樂
詞中物：知性的背後——讀陳子謙〈預言〉
視聽之娛：在太平清醮和張保仔洞以外的啞鈴島勝景——長洲戲院
時事中文：瞻 贍 形音有別
文字發酵：成語運用
參考答案
Public Transport Fare Subsidy Scheme
Talk of the town : Transport fare subsidy for Hong Kong commuters
Talk of the town Answers
Horizon : Musical theatres around the globe
Horizon Answers
Game
Game Answers
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【明報專訊】■Game 1 - Find the gadget
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小學科學涉39課題 涵航天創科 分四大範疇目標「科教興國」
馬友友中大交流 「困惑是好事」鼓勵發問
食樂有味：燒烤串起回憶
食樂有味：古今燒烤樂
詞中物：知性的背後——讀陳子謙〈預言〉
視聽之娛：在太平清醮和張保仔洞以外的啞鈴島勝景——長洲戲院
時事中文：瞻 贍 形音有別
文字發酵：成語運用
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Public Transport Fare Subsidy Scheme
Talk of the town : Transport fare subsidy for Hong Kong commuters
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小學科學涉39課題 涵航天創科 分四大範疇目標「科教興國」
馬友友中大交流 「困惑是好事」鼓勵發問
食樂有味：燒烤串起回憶
食樂有味：古今燒烤樂
詞中物：知性的背後——讀陳子謙〈預言〉
視聽之娛：在太平清醮和張保仔洞以外的啞鈴島勝景——長洲戲院
時事中文：瞻 贍 形音有別
文字發酵：成語運用
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