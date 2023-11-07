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教育

土力處推數碼高中地理教材 涵蓋斜坡安全山泥傾瀉課題

【明報專訊】土力工程處及教育局投放約100萬元，更新並電子化適用高中地理科的教材，昨推出「中學地理數碼學與教支援教材」並上載網頁供公眾查閱。新教材涵蓋斜坡安全、山泥傾瀉、地質及地貌等課題。其中「香港山泥傾瀉簡史」部分更新至今年9月「500年一遇」暴雨引發的兩場山泥傾瀉。土力工程處副處長（港島）張秉業表示，正研究將山泥傾瀉資訊額外抽出做公眾教育。

土力工程處的土力工程師及地質師編撰的教材套2008年出版，處方去年建議更新，邀請9名教師擔任顧問。張秉業稱，未來5年有約3萬名學生選修高中地理科，「（100萬元的）成本不是很高」，電子化教材後亦能隨時更新資訊並增添內容。新教材除將地理概念如風化、侵蝕作用動畫化外，亦使用攝影測量技術拍攝15類本港常見岩石及礦物樣本的高清3D影像，以360全景模式製作糧船灣、蒲台島及東平洲共3條虛擬考察路線供教師參考等。

張秉業稱，經歷今年9月的世紀暴雨後，公眾應得悉當氣候變化引發更多暴雨時，本港山泥傾瀉的風險將隨之上升，認為教材中涉山泥傾瀉的課題，如事發時地及後果、風險緩減措施及應對方法等均適合用作公眾教育，正研究如何抽出內容宣傳。

校長：學生更積極 應試幫助不大

曾試用教材的新界西貢坑口區鄭植之中學副校長葉詠兒表示，與以往單向教授相比，學生課堂參與度明顯提升，更加積極，「（學生）可以自己玩，感覺完全不同」。不過她稱教材只是「附加工具」，舉例學生常混淆風化及侵蝕作用，新教材將概念動畫化有助理解，但對應試幫助不大，「操卷仍需要教師及學生一同去做，不能只靠套教材」。

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