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教育

人文科委員會：不設官方教材 「不是坊間所指的國教科」

【明報專訊】小學常識科分拆為「人文科」和「科學科」，2025/26學年起推行。課程發展議會轄下小學人文科課程專責委員會」（專責委員會近日成立，負責就人文科課程框架提供建議，由17名中小學、學界及教育局代表等組成。出任專責委員會主席的小學校長兼教評會主席蔡世鴻，對於外界疑慮人文科是國教，他強調九成人文科內容是常識科，餘下一成會增加國民、國安、價值教育及歷史等，按學生程度鋪排，稱「得一成不是主線」，認為是增添學生應要學的內容。

稱九成內容來自通識科

小學人文科課程框架本學年公布。據課程發展議會網頁，小學人文科課程專責委員會上月31日首次開會，昨開第二次會議。蔡世鴻稱，人文科九成內容來自常識科，剩下一成有國民教育、成長課等元素，「是一個綜合科目，不是坊間所指的國教科，哪有空間放進去？」蔡稱，有人質疑既然改動不多，為何要冠以新名，他認為就如局長所言，既然更新課程，便改名為人文科，免混淆常識、社會科等。

蔡強調不會設人文科官方教材，而是按常識科做法，採用出版社經送審的教科書。教師人手方面，他稱，大部分現行常識教師都可過渡至人文科，亦有部分會任教科學科，相信沒大問題。

專責委員會共17人，包括9名中小學校長或副校長，3名教育局課程發展處代表，3名大學代表，以及執業會計師陳毅生、香港青少年教育發展聯會會長陳曉鋒。教育局回覆，專責委員會職能包括就小學人文科課程的發展及方向提供建議；向課程發展議會個人、社會及人文教育委員會提交建議的小學人文科課程等。委員會會按需要收集前線教師意見。

相關字詞﹕人文科 小學常識科 教育局

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