玫瑰崗推展轉校余振強 須逾半贊成 家教會主席指僅餘選項 「沒辦法中的辦法」

校方上周五發布10頁「常見問題解答」重申停辦原因，解釋為何推出建議方案，日後如何支援學生、安排課程和課外活動等。校方稱，余二是位於香港島的天主教學校，能容納玫瑰崗中學中一至中五共17班學生，「是所有可能選項中的最佳選擇」，又稱「轉學的學生人數愈多，能轉往余二任教的教師也愈多」。

校方：倘少於半數贊成

初中只能讀至中三

如少於半數學生願意轉讀余二，「過渡委員會」將進一步商討，惟初中生最多讀至中三便要轉校，2025/26學年完結後停辦。學校已計劃聯繫特定學校，包括聖貞德中學、余二、中華基督教會桂華山中學和北角協同中學，特別考慮玫瑰崗學生。

校方計劃在周五（10日）安排中一至中五生代表參觀余二，周六（11日）再安排家長參觀，本月25至26日安排學生及家長參與余二開放日，並要求家長本月中旬之前表達轉往余二意向。

稱已交出辦學權不能轉讓

該校上月中在YouTube頻道發布「致特首李家超」的短片，一群學生懇切要求政府提供一所新校舍，片段其後下架。校方在「常見問題解答」指出，辦團已交出辦學權，不能隨意轉讓，且教育局現沒計劃向辦團分配校舍以營運資助學校，「不可能遷往一個空置校舍繼續營運」。

包比達表示，不能「綁死」師生接受方案，部分家長或因新校須跨區而卻步，亦有部分高中生傾向於玫瑰崗畢業，「他們不去，便可能不成事」。

包比達相信，校方已與余二談妥教師轉任安排，或按師生比決定最終增聘人手，「當然不會每名教師都可以去，需視乎（任教）科目，有些科目可能余二沒有」。他稱，師生均不能再「硬頸」拒絕其他方案，慨嘆已提出及盡力爭取保留學校惟均告失敗，「還可以做些什麼呢？」。