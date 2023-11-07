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教育
2023年11月7日星期二
星笈中文 第109期
玫瑰崗推展轉校余振強 須逾半贊成 家教會主席指僅餘選項 「沒辦法中的辦法」
人文科委員會：不設官方教材 「不是坊間所指的國教科」
土力處推數碼高中地理教材 涵蓋斜坡安全山泥傾瀉課題
有種讀書法：理科狀元 散文助抒情
有種讀書法：讀名家散文 豐富情感體悟
有種讀書法：皇仁狀元 2023DSE 題一5**文章——百感交集的聚餐
書到用時：城市最複雜且最簡單的模樣——周漢輝《地納於心》
實用寫作：關心社區發展 簡介計劃好處
有種讀書法：理科狀元 散文助抒情
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【明報專訊】「以武俠為例，相比片段提供既定畫面，我更喜歡看文字。」
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