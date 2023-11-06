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教育

升學展查詢相若往年 顧問：今年少問移民

【明報專訊】「明報高中生升學博覽會」昨日於尖沙嘴香格里拉宴會大禮堂舉行。有升學顧問表示，查詢數據與往年相若，惟學生及家長對負笈海外的態度有變，「前幾年每個人來都是問移民，哪個國家哪一科最快、最便宜（移到民）」，而今年查詢較側重於發展個人興趣，能否為移民鋪路相對次要。

升學展內除了本地院校代表簡介課程特色，亦有海外升學機構代表介紹課程特色。不少家長及學生昨早10時許已入場。李女士與兒子到場索取海外升學資訊，稱兒子本是加拿大公民，亦對赴加升學更感興趣，將支持兒子負笈加拿大。她補充暫無計劃舉家移民，兒子則計劃畢業後留加工作一兩年，再決定未來路向。

中六生周同學與朋友結伴到場，稱已陸續到不同升學展、院校資訊日了解，對負笈海外「暫無想法」，冀與同窗一同考入本地大學。與家長一同入場的中五生劉同學則稱明年將應考文憑試，「是時間了解未來升學方向，不論海外也好、本地也好」，初步計劃留港讀書。

創智教育國際升學中心資深升學顧問古潔雯表示，今年接獲查詢與往年相若，而本港學齡人口下跌，負笈海外人數卻無減少，反映海外升學仍有需求。不過她稱，過去數年不少家長查詢時「第一句就是我想幫我子女移民」，今年查詢的學生較多是「想去海外升學，去哪邊讀書、或想讀哪些專業」。

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