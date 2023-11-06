教大增師德課 「確保掌握官方指引」 明年開兩必修科 2025年起推「國安及法律」課

【明報專訊】近年教育局加強規範教師操守。教大表示，未來兩個學年將為師訓及全校學生分別推出鞏固師德和國安教育課程。師訓學生新增兩個必修的教師專業操守與道德相關科目，確保準教師掌握官方的《教師專業操守指引》。校長李子建解釋，希望教大生有「質素保證」，冀師訓生不因待遇好、工作穩定來決定執教鞭，而是「為了下一代」終身投入該行業。
教育局早前推出《教師專業操守指引》、要求新聘教師通過《基本法及香港國安法》測試等。教大上周四受訪時表示，下學年起於師訓課程增添多項元素（見表），配合局方《指引》，包括師訓學生必修兩個新科目，確保他們知悉教師「應該」及「不應」做的行為；教大亦邀請實習學校的校長或教師，審視學生能否展現對《指引》的認識。
校長：專業自主前要做好準備
另外，主修教育學士的新生下學年起須參加「誓言典禮」，學生臨畢業前要寫「給自己的信」，製成時間囊，入行後適時重溫自己曾許下的諾言。
被問及是否旨在提升對教師的規範，甚至實行「微觀管理」（micromanagement），校長李子建說，大家都希望做到「專業自主」，但教師「自主」前要先做好準備，「我們是公帑（資助）的大學，希望無論社會人士、教育局或大學層次，都盼有一定的……你叫規管又得，我們叫質素保證，令我們的課程能培養出配合社會發展的人才」。
李子建續稱，不希望學生「純粹為攞一個degree（學位）」，亦不應該因待遇好執教鞭，冀師訓生「為了下一代」終身投入這行業，並明白為師者要做到「立德樹人、厚德日新」，致力培育學生成社會的未來棟樑，為香港、國家甚至全世界貢獻。教大副校長（學術）鄭美紅說，教師不止要傳授書本知識，亦是「靈魂的工程師」，希望教大的師訓生做到「以生命影響生命」。
自設教材 「國安及法律」須考核
同時，教大增設佔兩學分的「國安及法律教育」必修科，不論師訓學生與否，2025/26學年起必修，涵《憲法》、《基本法》、《港區國安法》知識，學生須通過考核。新科目由教大新設的「國家安全與法律教育中心」負責，中心總監顧敏康表示，有別其他大學的法律學院，校方會設計教材，主要教概括的法律知識。
另外，《2023年施政報告》宣布8間資助大學收非本地生的「20%限額」倍升至40%；根據教資會資料，教大上學年（2022/23）的非本地生人數佔核准收生學額9.3%，佔限額近半。鄭美紅稱，教大將收更多非本地生，不會設內地生收生上限，「世界好大，你這樣分，不知如何分」。李子建希望非本地生有機會體驗宿堂生活，透露校方準備成立協調小組，統籌非本地生宿位、課程安排、活動等支援。
不設內地生上限 專組統籌宿位
《施政報告》亦宣布，2025/26學年起小學常識科會分拆成人文科、科學科。李子建稱，教大現時的教育學士（BEd）及教師教育文憑課程（PGDE）內容可「加以增潤」，配合科目發展。