教大增師德課 「確保掌握官方指引」 明年開兩必修科 2025年起推「國安及法律」課

教育局早前推出《教師專業操守指引》、要求新聘教師通過《基本法及香港國安法》測試等。教大上周四受訪時表示，下學年起於師訓課程增添多項元素（見表），配合局方《指引》，包括師訓學生必修兩個新科目，確保他們知悉教師「應該」及「不應」做的行為；教大亦邀請實習學校的校長或教師，審視學生能否展現對《指引》的認識。

校長：專業自主前要做好準備

另外，主修教育學士的新生下學年起須參加「誓言典禮」，學生臨畢業前要寫「給自己的信」，製成時間囊，入行後適時重溫自己曾許下的諾言。

被問及是否旨在提升對教師的規範，甚至實行「微觀管理」（micromanagement），校長李子建說，大家都希望做到「專業自主」，但教師「自主」前要先做好準備，「我們是公帑（資助）的大學，希望無論社會人士、教育局或大學層次，都盼有一定的……你叫規管又得，我們叫質素保證，令我們的課程能培養出配合社會發展的人才」。

李子建續稱，不希望學生「純粹為攞一個degree（學位）」，亦不應該因待遇好執教鞭，冀師訓生「為了下一代」終身投入這行業，並明白為師者要做到「立德樹人、厚德日新」，致力培育學生成社會的未來棟樑，為香港、國家甚至全世界貢獻。教大副校長（學術）鄭美紅說，教師不止要傳授書本知識，亦是「靈魂的工程師」，希望教大的師訓生做到「以生命影響生命」。

自設教材 「國安及法律」須考核

同時，教大增設佔兩學分的「國安及法律教育」必修科，不論師訓學生與否，2025/26學年起必修，涵《憲法》、《基本法》、《港區國安法》知識，學生須通過考核。新科目由教大新設的「國家安全與法律教育中心」負責，中心總監顧敏康表示，有別其他大學的法律學院，校方會設計教材，主要教概括的法律知識。

另外，《2023年施政報告》宣布8間資助大學收非本地生的「20%限額」倍升至40%；根據教資會資料，教大上學年（2022/23）的非本地生人數佔核准收生學額9.3%，佔限額近半。鄭美紅稱，教大將收更多非本地生，不會設內地生收生上限，「世界好大，你這樣分，不知如何分」。李子建希望非本地生有機會體驗宿堂生活，透露校方準備成立協調小組，統籌非本地生宿位、課程安排、活動等支援。

不設內地生上限 專組統籌宿位

《施政報告》亦宣布，2025/26學年起小學常識科會分拆成人文科、科學科。李子建稱，教大現時的教育學士（BEd）及教師教育文憑課程（PGDE）內容可「加以增潤」，配合科目發展。