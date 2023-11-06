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教育
2023年11月6日星期一
智學公民 第070期
教大增師德課 「確保掌握官方指引」 明年開兩必修科 2025年起推「國安及法律」課
升學展查詢相若往年 顧問：今年少問移民
公民考察：孫中山故鄉
你識唔識：「等上樓津貼」 料不恆常化
2023/24學年時事基本法問答比賽
快問快答：以巴衝突
識讀媒體：Threads使用率急跌
圖表開箱：愛滋病毒（HIV）感染
公民挑戰題
焦點新聞
趣學STEAM：農場無臭技術
趣學STEAM：除臭人禽同得益
新聞解碼：小心蜂螫
偵探M.A.D.：肢體接觸要留心
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【明報專訊】■23條立法2024年竣 小學拆科教愛國
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公民考察：孫中山故鄉
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