小學時屢尋短 靠音樂悟揚長

浸大生自製樂章 盼鼓勵追夢

自小學鋼琴、專注古典音樂的Adan，長大後嘗試編曲作曲，並製作電子音樂，現以「Aura Lights」名稱推出作品，希望由幕後走到幕前。創作過程中，他認為可將情緒展現在音樂裏。他又說，正製作「防止自殺」主題作品，稱年輕人難免迷失，但尋得人生意義後，就會明白「This is what makes me feel alive」（這是我覺得自己活着的原因）。

Adan欣賞音樂人林家謙，稱其《聽風》教人放慢腳步感受世界，適合香港人聽，盼人們感受到歌詞的「片刻安靜／再重拾半點清醒」。Adan成長時一直靠音樂陪伴走過不同難關，他留意近月不少學生輕生個案，盼大家放鬆，「可能你此刻很絕望，很憂鬱，不要忘記這是暫時的，深信自己可跨過這關，很多本以為沒可能的事，憑信念可幫你一把」。

「當你很專注 某天會找到路向」

Adan自言定位是製作流行音樂，身邊人常質疑有否發展空間，又問他「搵不搵到食㗎？」但他確信自己才能定義自己是否成功，鼓勵別人勇於追夢，「人生要由自己掌握……當你真的很專注、很喜歡你正在做的事時，去到某一天，你會找到pathway（路向），知道怎樣發展」。Adan現為浸大音樂學士（創意產業）二年級生，亦是今年「香港賽馬會本科獎學金」得主，稱獎學金助減輕做音樂的經濟壓力。

殘運選手冀教特殊校

賽馬會獎學金今屆新增「駿步人生獎學金」，得主是近日於杭州亞殘運乒乓球女子TT14級別雙打摘銅的王愉程。她患「先天性結締組織異常」，肌肉乏力，小時未想過投入運動。她是港大文學士新生，將來想到特殊學校做中文教師，以自己故事影響下一代。同是新設的「主席卓越獎學金」由今年文憑試「超級狀元」羅澤嘉獲得。