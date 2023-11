小學時屢尋短 靠音樂悟揚長

浸大生自製樂章 盼鼓勵追夢

自小學鋼琴、專注古典音樂的Adan,長大後嘗試編曲作曲,並製作電子音樂,現以「Aura Lights」名稱推出作品,希望由幕後走到幕前。創作過程中,他認為可將情緒展現在音樂裏。他又說,正製作「防止自殺」主題作品,稱年輕人難免迷失,但尋得人生意義後,就會明白「This is what makes me feel alive」(這是我覺得自己活着的原因)。

Adan欣賞音樂人林家謙,稱其《聽風》教人放慢腳步感受世界,適合香港人聽,盼人們感受到歌詞的「片刻安靜/再重拾半點清醒」。Adan成長時一直靠音樂陪伴走過不同難關,他留意近月不少學生輕生個案,盼大家放鬆,「可能你此刻很絕望,很憂鬱,不要忘記這是暫時的,深信自己可跨過這關,很多本以為沒可能的事,憑信念可幫你一把」。

「當你很專注 某天會找到路向」

Adan自言定位是製作流行音樂,身邊人常質疑有否發展空間,又問他「搵不搵到食㗎?」但他確信自己才能定義自己是否成功,鼓勵別人勇於追夢,「人生要由自己掌握……當你真的很專注、很喜歡你正在做的事時,去到某一天,你會找到pathway(路向),知道怎樣發展」。Adan現為浸大音樂學士(創意產業)二年級生,亦是今年「香港賽馬會本科獎學金」得主,稱獎學金助減輕做音樂的經濟壓力。

殘運選手冀教特殊校

賽馬會獎學金今屆新增「駿步人生獎學金」,得主是近日於杭州亞殘運乒乓球女子TT14級別雙打摘銅的王愉程。她患「先天性結締組織異常」,肌肉乏力,小時未想過投入運動。她是港大文學士新生,將來想到特殊學校做中文教師,以自己故事影響下一代。同是新設的「主席卓越獎學金」由今年文憑試「超級狀元」羅澤嘉獲得。