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教育
2023年11月3日星期五
中華小學堂 第009期
中史試題專輯 指考生行文「通識化」 改革開放題寫三農問題引近年例子 「值商榷」
中文作文偶錯例 稱蘋果仿微軟製電腦
末屆通識多選答電子學習 聚焦「網課」偏狹
小學時屢尋短 靠音樂悟揚長
人物例子庫：光纖之父─高錕
人物例子庫：一束光纖 四海相連
書與人生：AI愛在「後人類」時
有價講：子夏的救世之道——學而優則仕
文化迷因：留座免留痕 東京‧星巴克
時事中文：四萬咁口
考考你答案
奇趣中華：話不可亂講
語文小錦囊：還需要避諱什麼？
大笑堂：有道理，都有道理！
時事中文：四萬咁口
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【明報專訊】旅行乘搭飛機時，除了廉價航空，航空公司都提供飛機餐。若吃到美味的飛機餐可讓全程都「笑到四萬咁口」，但有網紅只有4個饅頭，叫人哭笑不得。
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中史試題專輯 指考生行文「通識化」 改革開放題寫三農問題引近年例子 「值商榷」
中文作文偶錯例 稱蘋果仿微軟製電腦
末屆通識多選答電子學習 聚焦「網課」偏狹
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書與人生：AI愛在「後人類」時
有價講：子夏的救世之道——學而優則仕
文化迷因：留座免留痕 東京‧星巴克
時事中文：四萬咁口
考考你答案
奇趣中華：話不可亂講
語文小錦囊：還需要避諱什麼？
大笑堂：有道理，都有道理！
中史試題專輯 指考生行文「通識化」 改革開放題寫三農問題引近年例子 「值商榷」
中文作文偶錯例 稱蘋果仿微軟製電腦
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小學時屢尋短 靠音樂悟揚長
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大笑堂：有道理，都有道理！
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