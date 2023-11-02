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教育

初中科學STEAM增3單元 探青馬橋設計學冷縮熱脹

【明報專訊】教育局昨向中學發通函，稱配合上周《施政報告》提出進一步於中小學大力推動STEAM教育，推出3個全新的「科學（中一至中三）STEAM學習單元」，內容扣連初中科學科。3個單元主題涵蓋創新科技、工程實踐和數據處理範疇。在「工程實踐」單元，包括6個主題的工程設計及解難活動，其中探究青馬大橋的工程設計，與科學科熱脹冷縮現象、金屬特性的課題相關。

涵創科、工程實踐、數據處理

3個STEAM（科學、科技、工程、藝術及數學）學習單元（見表）由浸大、香港工程師學會、工程及科技學會香港分會，分別與教育局協作發展。教育局稱已於2022/23學年在學校試教，參與學校回饋正面，又鼓勵教師於教初中科學科相關課題時，課堂適當融入單元內的學習活動。

香港工程師學會有份協作「工程實踐」單元，會長李志康於資源冊稱，教師可助學生發展工程專業所需的技能，如明辨思維、解難能力、協作能力等，希望可啟發未來的工程師。「工程實踐」單元包括「探究青馬大橋的工程設計」活動，藉題目引導學生了解青馬大橋伸縮縫的設計，以及理解大橋結構在夏天、冬天的變化；另問及學生青馬大橋外露部分鐵鏽蝕的化學變化、如何減慢鏽蝕。

此外，教育局於2021/22及2022/23學年與香港工程師學會和工程及科技學會香港分會合作，分別舉辦「工程多面睇．理想萬花筒」及「工程伴理行」支援計劃，促進學校與工程師的伙伴協作，推動STEAM教育。天主教鳴遠中學修讀物理科的中六學生吳梓濠昨在分享會稱，「工程伴理行」讓他有機會到訪政府飛行服務隊，嘗試親手檢查飛機引擎部件，讓他了解到航空工程大量應用物理學知識，對飛機工程產生濃厚興趣，希望將來成為飛機工程師。

支援計劃啟學生飛機工程興趣

教育局於本學年繼續與兩個工程專業團體合辦「中小學創新工程教育計劃」，為學校配對不同專業範疇的工程師，提升學生對STEAM及創科教育的興趣。

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