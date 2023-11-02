報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
消費券
福島核污水系列
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
消費券
福島核污水系列
大灣區
圖片看世界
教育
2023年11月2日星期四
公民學堂 第043期
初中科學STEAM增3單元 探青馬橋設計學冷縮熱脹
對手退選 港大本科生校委連任
《明報》升學展周日辦 免費入場
時事懶人包：啟德體育園迎全運
影視看文化：電影與科技
綠色生活：文物保育
挑戰題：參考答案
活動巡禮：中學生當木匠 予廢木第二生命
EMO收件匣：電玩成癮
放眼經濟：銀行三級制
世界之趣：沖繩五趣
世界之趣：沖繩二三事
新聞有常識：外來物種 入侵注意
奇妙大自然：臉帶微笑的超能力恐龍——墨西哥鈍口螈
EMO收件匣：電玩成癮
prev
next
【明報專訊】都市人普遍「手機不離手」，不少人有網絡成癮的傾向。電玩失調症（Gaming disorder）於2018年被世界衛生組織（WHO）列入國際疾病分類項目，將打機成癮歸入精神健康問題。
上 / 下一篇新聞
初中科學STEAM增3單元 探青馬橋設計學冷縮熱脹
對手退選 港大本科生校委連任
《明報》升學展周日辦 免費入場
時事懶人包：啟德體育園迎全運
影視看文化：電影與科技
綠色生活：文物保育
挑戰題：參考答案
活動巡禮：中學生當木匠 予廢木第二生命
EMO收件匣：電玩成癮
放眼經濟：銀行三級制
世界之趣：沖繩五趣
世界之趣：沖繩二三事
新聞有常識：外來物種 入侵注意
奇妙大自然：臉帶微笑的超能力恐龍——墨西哥鈍口螈
初中科學STEAM增3單元 探青馬橋設計學冷縮熱脹
對手退選 港大本科生校委連任
《明報》升學展周日辦 免費入場
時事懶人包：啟德體育園迎全運
影視看文化：電影與科技
綠色生活：文物保育
挑戰題：參考答案
活動巡禮：中學生當木匠 予廢木第二生命
放眼經濟：銀行三級制
世界之趣：沖繩五趣
世界之趣：沖繩二三事
新聞有常識：外來物種 入侵注意
奇妙大自然：臉帶微笑的超能力恐龍——墨西哥鈍口螈
prev
next