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教育

中大深港創新院：缺數據過河礙研究

【明報專訊】港府和深圳市政府推動「河套深港科技創新合作區」兩地園區發展，《施政報告》稱雙方正研究不同措施，包括為研究或試驗而蒐集的數據和樣本交流。中大早前於深圳福田成立深港創新研究院（福田），院長秦嶺周一接受傳媒訪問時表示，現時部分敏感或限制性的信息仍未能互通，「最大的困難，（是）我們缺少數據的支撐」，冀港深於2025年前達至「機制上的接通」。

訓練機械人作例 冀2025年前機制接通

中大2020年獲准成立深港創新研究院（福田），今年3月揭幕，將人工智能、醫學領域等基礎研究成果，由香港帶至深圳作進一步測試並「轉化落地」。醫療機械人屬重點發展範疇之一，院內「深港智慧醫療機器人開放創新平台」先後研發出腹腔術操作輔助手術機械人、集成激光投射的10mm三維內窺鏡等器械，部分已做臨牀試驗，冀兩三年內可在醫院應用。

領導平台的中大工程學院卓敏講座教授劉雲輝表示，內地的患者人數與香港相比「完全是另一個數量級，差很多倍」，但相關數據未能跨境使用，對研究工作造成一定障礙。他以研發醫療機械人為例，稱同一款機械人現需分別於香港及深圳訓練，「內地的數據沒法在香港訓練，香港數據也沒法到深圳訓練，要建立兩個不同的訓練系統」。

平台現有約50名研究人員，包括教授、研究生及專職工程師等，來自香港及內地的各佔一半。劉雲輝稱，在深圳聘請海外人才有一定難度，「包括國際大環境、政治因素等」，但深圳亦充斥應用型、工程型人才，尤其是精密加工行業。他舉例，「在器械結構上，（香港的）只能做0.1（微米）的精度，若要提升到0.01（微米），就需要工藝性、工程型的人才來配合」。

河套深港園區盼打通 刷卡來回

福田研究院現位處河套深港科技創新合作區的深圳園區，而港府亦正發展香港園區。劉雲輝認為，香港在招攬國際人才上仍具優勢，期望未來河套合作區內深圳、香港園區可打通，豁免過境手續，「像上班一樣，刷卡就能來回」。

此外，《2023年施政報告》亦提出建立本港「第一層審批」藥物註冊機構，即本港自行審批新藥。秦嶺稱，過往香港無審批藥物的機構，故新藥須先到內地、美國或歐盟等地的藥監局評審才能落地，冀未來經香港認證的藥物可與內地互認，又或能以較低門檻申請國際認證，吸引新藥到香港評審。

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