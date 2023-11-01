小學生需愛共產黨？ 教局：準確認識非夾硬

指人文科內容九成來自常識科

教育局長蔡若蓮昨在商台節目談及《施政報告》提出小學常識拆科安排，她稱改名是希望分清人文、科學兩個板塊，人文科內容九成來自常識科，如人際關係、理財、性教育等，涵蓋面不止是國安、歷史及地理等。

批有西方傳媒妖魔化執政黨

學生需學國家及國民身分認同等內容，對於需否認識共產黨，蔡若蓮稱，共產黨是中國歷史發展的一部分，是現時國家的執政黨，「無可能認識一國之下唔認識執政黨」，又稱過往有西方傳媒「妖魔化執政黨」，對黨不公道，要讓同學全面及準確認識。

被問學生需否愛黨，蔡若蓮稱愛國屬大是大非，一國之下有責任培養，又稱同學亦要尊重一個國家的制度，國家實行社會主義、香港實行資本主義制度，制度不同，不會「夾硬」要求學生愛某一個黨或一個制度，兩種制度並存，強調學生要基本認識及尊重，而「感情方面，每人都不同，有人很認同、好愛」。

學校每個上課天都要升掛國旗，旗杆損壞早前列入緊急修葺項目；蔡表示旗杆是看得到、碰得到的，若要展示態度，則要「情必以物達」，故當局制訂機制以向大眾傳遞重視的信息。她又稱，學校若發現旗杆損壞，應第一時間通知維修人員，緊急修葺項目會獲加快處理，笑稱「唔係叫學校自己爬上去整」，「唔係旗杆壞咗都唔知、好耐都無人理，這是態度的問題。」

對於曾有建議教室安裝閉路電視監察教學，蔡提及現時對教師專業有層層把關，如教師教學超越課程或學生理解能力，灌輸個人想法，便非專業表現，稱每堂課應有清晰教學目標，設計符合學生能力的教學活動，科主任、校長會觀課，教育局都會做重點視學、校外評核等。對於CCTV錄影課堂，她稱「老師做教學研究係會自己錄」，會在教師及學生同意下做。

稱不應綑綁高官子女留港升學

社會有聲音關注高官子女不在港升學。蔡若蓮稱，她本人在港讀書，兩名兒子也在港讀中小幼，認為本港教育制度非常好，很多外地家長都心儀，「高官子女係咪一定要喺香港讀？父母做咩，小朋友喺邊度讀書，唔應該綑綁埋一齊」。她說，無特別留意特區班子的子女讀書安排，父母為子女選擇最合適的發展，難一概而論。