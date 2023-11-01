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教育
2023年11月1日星期三
Smarties' Power English 第388期
小學生需愛共產黨？ 教局：準確認識非夾硬
六四學者簽證被拒 李家超：入境處按原則處理
中大深港創新院：缺數據過河礙研究
大人ing：和而不同三合一
大人ing：P1X3L──三團火 可相和
詞中物：知音，千載其一 ——《票房毒藥》
粵語地雷：最錯的婚宴歌單——從「下定決心回復單身都不覺荒涼」說起
視聽之娛：日光下的黑暗真相
Talk of the town：Night Vibes Hong Kong
Talk of the town：Revitalising the nightlife of Hong Kong
Answers：Talk of the town
Spot the flaws：Affect vs. effect
Answers：Spot the flaws
Game
Answers：Game
Answers：Spot the flaws
【明報專訊】■Game
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六四學者簽證被拒 李家超：入境處按原則處理
中大深港創新院：缺數據過河礙研究
大人ing：和而不同三合一
大人ing：P1X3L──三團火 可相和
詞中物：知音，千載其一 ——《票房毒藥》
粵語地雷：最錯的婚宴歌單——從「下定決心回復單身都不覺荒涼」說起
視聽之娛：日光下的黑暗真相
Talk of the town：Night Vibes Hong Kong
Talk of the town：Revitalising the nightlife of Hong Kong
Answers：Talk of the town
Spot the flaws：Affect vs. effect
Answers：Spot the flaws
Game
Answers：Game
小學生需愛共產黨？ 教局：準確認識非夾硬
六四學者簽證被拒 李家超：入境處按原則處理
中大深港創新院：缺數據過河礙研究
大人ing：和而不同三合一
大人ing：P1X3L──三團火 可相和
詞中物：知音，千載其一 ——《票房毒藥》
粵語地雷：最錯的婚宴歌單——從「下定決心回復單身都不覺荒涼」說起
視聽之娛：日光下的黑暗真相
Talk of the town：Night Vibes Hong Kong
Talk of the town：Revitalising the nightlife of Hong Kong
Answers：Talk of the town
Spot the flaws：Affect vs. effect
Game
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Spot the flaws：Affect vs. effect