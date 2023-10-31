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教育
2023年10月31日星期二
星笈中文 第108期
恒大煞停加沙講座 講者斥無交代原因
高小初中內地交流增9自然保育路線 全繫國安教育
SEN童照顧者 逾半患抑鬱焦慮
朱sir教寫作：所謂記敘題每多中伏
朱sir教寫作：何謂立意高？
朱sir教寫作：不同題型的致命關鍵和特點
朱sir教寫作：半封閉題型的立意與限制
朱sir教寫作：開放題型的立意與限制
短篇搜查官：從「羅剎」與「海市」看寓言說理
朱sir教寫作：開放題型的立意與限制
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【明報專訊】開放題型的立意，或在於抒情，或在於說理，兩者皆可。至於抒情、說理的方式，根據題型也有嚴格的限制。以下把三潭印月的結構方式及層次，列表舉例如下：（表）
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恒大煞停加沙講座 講者斥無交代原因
高小初中內地交流增9自然保育路線 全繫國安教育
SEN童照顧者 逾半患抑鬱焦慮
朱sir教寫作：所謂記敘題每多中伏
朱sir教寫作：何謂立意高？
朱sir教寫作：不同題型的致命關鍵和特點
朱sir教寫作：半封閉題型的立意與限制
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