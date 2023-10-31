明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

教育

SEN童照顧者 逾半患抑鬱焦慮

【明報專訊】昨有社福機構及民間團體平台發表有關特殊教育需要（SEN）兒童照顧者的調查，今年9月20日至10月23日收回398份有效問卷，近94%為SEN兒童的母親。照顧者情緒狀况受關注，調查顯示，一半受訪者稱被評估患有抑鬱症（27.1%）或焦慮症（22.9%）。約16%受訪者表示有兩種或以上的精神科疾病。

調查由10多個社福機構及民間團體組成的「照顧照顧者平台—關注SEN兒童照顧者工作小組」與「香港讀寫障礙連網」及「專注不足/過度活躍症（香港）協會」發布，他們分析結果稱，訪者壓力指數接近乎「爆煲」水平且缺乏支援。

調查稱，受訪者的精神壓力指數平均達4.2分，48.5%表示其精神壓力已達到5分「非常大壓力」的最高水平。精神壓力來源包括家中無人分擔照顧工作（74.6%）、政府對SEN兒童照顧者的支援不足（71.4%） 及照顧花額外開支（66.6%）。

平台倡設SEN童學券

平台稱，現時政府的「小學生課餘託管服務」豁免全費的名額僅2500個，建議增加豁免全費的名額、放寬申請資格、簡化經濟審查程序、提高資助額及向SEN兒童提供額外資助等。平台亦建議為SEN兒童提供學券，讓SEN照顧者有更多選擇，在私人市場尋找合適訓練。

上 / 下一篇新聞