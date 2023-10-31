SEN童照顧者 逾半患抑鬱焦慮

調查由10多個社福機構及民間團體組成的「照顧照顧者平台—關注SEN兒童照顧者工作小組」與「香港讀寫障礙連網」及「專注不足/過度活躍症（香港）協會」發布，他們分析結果稱，訪者壓力指數接近乎「爆煲」水平且缺乏支援。

調查稱，受訪者的精神壓力指數平均達4.2分，48.5%表示其精神壓力已達到5分「非常大壓力」的最高水平。精神壓力來源包括家中無人分擔照顧工作（74.6%）、政府對SEN兒童照顧者的支援不足（71.4%） 及照顧花額外開支（66.6%）。

平台倡設SEN童學券

平台稱，現時政府的「小學生課餘託管服務」豁免全費的名額僅2500個，建議增加豁免全費的名額、放寬申請資格、簡化經濟審查程序、提高資助額及向SEN兒童提供額外資助等。平台亦建議為SEN兒童提供學券，讓SEN照顧者有更多選擇，在私人市場尋找合適訓練。