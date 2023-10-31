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教育

高小初中內地交流增9自然保育路線 全繫國安教育

【明報專訊】教育局繼上月推出「同根同心」內地交流計劃「歷史文化篇」10條考察路線後，昨日加推「自然保育篇」的9條路線，其中新增兩個4天團，分別赴北京和四川，前者行程包括參觀萬里長城居庸關，認識外敵入侵中國的歷史，學習領土完整的重要。今次9條新路線的建議學習重點，全部有連繫《香港國安教育課程框架》。

認識外敵入侵史

學領土完整重要

計劃的對象是高小至初中生。根據教育局昨日發出的通函，自然保育篇的9條路線為期1至4天（見表），其中7條路線屬廣東省考察，只有北京及四川團屬省外路線。各條路線均連繫至國安教育，以深圳一天團為例，主要行程是參觀大鵬古城及大鵬古城博物館，局方建議學習重點包括「認識鴉片戰爭的歷史及大鵬古城在這近代重要歷史事件的影響，以及明白保家衛國的信念和國土安全的重要」，稱與小學常識科課程指引及《香港國安教育課程框架》等課程部分有關。陽江兩天團則到訪開平碉樓，建議學習重點包括體會保育文化遺產的重要，探討保育碉樓挑戰，思考個人及社會可如何為保育文化遺產作出貢獻。

津小議會稱選擇增加好事

津貼小學議會署理主席蘇炳輝表示，局方今次提供更多路線，學校的選擇增加是好」，又認為認識國家不應單靠「硬銷」，「（早前推出的）歷史文化篇有國情與國安（的學習內容），現在又有自然保育篇，是另一種認識國家的方法，讓小朋友有更多體驗和觀察」。

蘇炳輝又稱，「同根同心」交流計劃已安排好考察行程，有助學校減少行政工作，但如校方想增加額外行程，或需自行規劃並預留多一天時間，相關行程亦未必獲該計劃資助，建議局方容許學校有彈性加插部分行程，例如到訪同一城市的姊妹學校，相信可讓學校更配合局方鼓勵多與姊妹學校交流。

另外，《施政報告》亦提出舉辦「到校國家安全教育深化講座」，教育局昨發通告邀請中學參加，稱教師可深化理解不同學習領域如何推行國安教育。講座將於今年11月至明年2月期間舉行，學校需於下周三（11月8日）或之前網上報名，名額先到先得，以聯校形式報名可獲優先安排。

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