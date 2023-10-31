恒大煞停加沙講座 講者斥無交代原因

校長何順文被指決定取消

恒大未正面回覆

本報昨向恒大查詢，為何取消講座、是否如學者所指是由校長何順文決定取消、會否改期重辦講座等，均未獲正面回覆。恒大稱昨接獲通知，原定昨午舉行的一個講座將暫停舉行。

舉辦講座的EM-Power昨早在社交網站發文，指因應「不可預見的情况」（due to unforeseen circumstances），講座將延期至另行通知。

擔任講座主講的中大文化及宗教研究系助理教授James Frankel昨在社交平台發文，不滿恒大未向他解釋取消講座的原因，又認為「香港不是言論自由的堡壘，常有來自不同地方的審查」。

講者：香港不是言論自由堡壘

他稱自己之前的演講幾乎沒政治性（hardly ever political），盼在今次的講座上強調衝突中的人性層面，亦希望向香港小部分想獲取非媒體主導資訊和觀點的人，提供稍為不同的內容。他又稱，香港大多數人都對今次議題漠不關心，對相關團體注意到講座感到震驚。

根據恒大校網，EM-Power是一項由一群恒大非華語及少數族裔學生所成立的學生主導計劃。EM-Power原定昨辦以「加沙人道主義危機」為主題講座，據Instagram所展示的宣傳海報，講座支持單位為恒大利易海倫博文書院、馮堯敬綠延書院。帖文稱，加沙一直遭受以色列人的猛烈轟炸，加沙人道主義危機日趨嚴重，每次向醫院等基建空襲都造成500多名兒童死亡；又稱認為局勢「複雜」同學可參加講座，了解整個衝突歷史。而活動只供恒大學生參與，設網上Instagram及Zoom直播，又稱會進一步討論可捐款的非政府組織以支持有需要者。