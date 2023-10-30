NASA望遠鏡助攻 港大參與捕捉超新星

千年前殘骸 最明亮恆星爆發

IXPE望遠鏡自2021年12月發射升空以來，已觀測3個超新星殘骸——仙后座A、第谷和SN 1006，助科學家更全面了解圍繞着這些現象的磁場起源與過程。

港大物理學系高能天體物理學家吳志勇解釋，IXPE是一個獨特的儀器，能夠偵測到X射線的偏振（Polarisation），直接測量最接近衝擊波的磁場結構，正是高能粒子被加速的所在。港大物理學系高能天體物理學家兼太空研究實驗室成員楊怡蓉表示，這是團隊首次能以更高的能量詳細和準確測量超新星殘骸的磁場結構，使他們更深入理解這些粒子加速的過程。

測量磁場結構 理解粒子加速

IXPE是NASA與意大利太空總署（ASI）的合作項目，並與來自12個國家的伙伴合作。研究成果在《天文物理期刊》（The Astrophysical Journal）上發表。