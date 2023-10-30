疫後精神困擾 大學指求助增 八大設心理輔導 科大兩年增五成人手

8間資助大學聯合聲明稱對大學生及年輕人不幸離世深表哀痛，籲學生重視個人心理健康，並主動尋求協助。本報查詢有何跟進措施時各大學均稱校內聘有心理學家、輔導員等專業人士為學生提供心理輔導服務，部分院校設24小時求助熱線，另舉辦不同情緒健康相關的活動（見表）。

嶺大：每年篩查學生自殺風險

其中嶺大表示，求助數字在過去數年明顯上升，主要涉學業成績、家庭關係、情緒管理及個人成長等問題，不少學生在疫情後出現社交困難及焦慮等情况。嶺大稱，校方另會每年篩查學生的自殺風險及精神狀態，適時輔導高風險學生。科大稱，學生輔導中心於2020至2022年間，已增聘五成輔導員及心理學家，增加可供學生預約的輔導節數。

吳寶城表示，大專新生須重新適應環境，情緒更易波動，而不少中學生亦在疫情後對追趕學習進度感到吃力。他指疫情期間學生社交活動減，導致朋輩支援及師生關係變得薄弱，加上接連有年輕人自尋短見，「可能會出現模仿行為，或令社會氣氛更負面」。

指社交變弱 關係疏離

學友社：鼓勵求助 先建互信

吳寶城亦提及，近年移民退學潮下亦影響部分學生的社交圈子，「可能某位很熟悉的教師移民、轉校，甚或兩個月後連好朋友也離開」，學生抒發壓力的渠道減少。他認為由大專院校識別及支援受情緒或壓力困擾的學生「本質上較困難」，因各項措施「很講求學生主動求助」。吳建議學界在中小學階段向學生灌輸主動求助的信息，但首先須花時間與學生建立互信，「你說學生知不知道要找社工、找教師？當然知道，但他們有時會害怕或覺得沒有用，便不敢或不想找」。