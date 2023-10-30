報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
消費券
福島核污水系列
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
消費券
福島核污水系列
大灣區
圖片看世界
教育
2023年10月30日星期一
智學公民 第069期
疫後精神困擾 大學指求助增 八大設心理輔導 科大兩年增五成人手
NASA望遠鏡助攻 港大參與捕捉超新星
浸大電子互動AI彩圖再現香港保衛戰
公民點對點：科大發射衛星 採數據監測環境
公民點對點：中國航天科技 帶動港產業發展
解讀關鍵詞：九龍寨城
快問快答：碳排放
數據短答題
焦點新聞
趣學STEAM：魯班與魯班鎖
趣學STEAM：源自榫卯的玩具
新聞解碼：重金屬
科學家的故事：由電子工程 走進生物醫學世界
焦點新聞
prev
next
【明報專訊】■亞馬遜大旱 支流水位121年新低
上 / 下一篇新聞
疫後精神困擾 大學指求助增 八大設心理輔導 科大兩年增五成人手
NASA望遠鏡助攻 港大參與捕捉超新星
浸大電子互動AI彩圖再現香港保衛戰
公民點對點：科大發射衛星 採數據監測環境
公民點對點：中國航天科技 帶動港產業發展
解讀關鍵詞：九龍寨城
快問快答：碳排放
數據短答題
焦點新聞
趣學STEAM：魯班與魯班鎖
趣學STEAM：源自榫卯的玩具
新聞解碼：重金屬
科學家的故事：由電子工程 走進生物醫學世界
疫後精神困擾 大學指求助增 八大設心理輔導 科大兩年增五成人手
NASA望遠鏡助攻 港大參與捕捉超新星
浸大電子互動AI彩圖再現香港保衛戰
公民點對點：科大發射衛星 採數據監測環境
公民點對點：中國航天科技 帶動港產業發展
解讀關鍵詞：九龍寨城
快問快答：碳排放
數據短答題
趣學STEAM：魯班與魯班鎖
趣學STEAM：源自榫卯的玩具
新聞解碼：重金屬
科學家的故事：由電子工程 走進生物醫學世界
prev
next