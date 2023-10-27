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教育
2023年10月27日星期五
中華小學堂 第008期
《施政》教育相關「指標」 四成涉愛國內地交流
公開錄音被停學浸大生：處分如報復提出問題者
THE學科排名 法律學港大排29 跌5位
浸大取錄8精英運動員
大觀園：學嘢搵阿Goo
大觀園：尹光 ——學在當下 活在當下
閱讀文言：替天行道——〈魯陽攻鄭〉
閱讀文言：實戰篇
閱讀文言：參考答案
新書試閱：《曝光》
有價講：承擔，豈是舉手那麼簡單
時事中文：飛鴿傳書再現
時事中文：答案
奇趣中華：欺山莫欺水
語文小錦囊：徐志摩登泰山看日出
講故事：剪頭髮——文：麥曉帆
時事中文：飛鴿傳書再現
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【明報專訊】象徵和平的鴿子，從前是傳訊好幫手，現在有大學模仿鴿子的飛行模式，研製仿生飛行器「信鴿」，難道要重現「飛鴿傳書」？
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《施政》教育相關「指標」 四成涉愛國內地交流
公開錄音被停學浸大生：處分如報復提出問題者
THE學科排名 法律學港大排29 跌5位
浸大取錄8精英運動員
大觀園：學嘢搵阿Goo
大觀園：尹光 ——學在當下 活在當下
閱讀文言：替天行道——〈魯陽攻鄭〉
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閱讀文言：參考答案
新書試閱：《曝光》
有價講：承擔，豈是舉手那麼簡單
時事中文：飛鴿傳書再現
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語文小錦囊：徐志摩登泰山看日出
講故事：剪頭髮——文：麥曉帆
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大觀園：學嘢搵阿Goo
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有價講：承擔，豈是舉手那麼簡單
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