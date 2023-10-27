THE學科排名 法律學港大排29 跌5位

港大昨表示，在本地高校排名中，港大在8個學科居首，有4個學科居亞洲大學首3名，包括教育學、法學、臨牀與健康研究及心理學。

在臨牀與健康研究（Clinical and health）排名中，港大排第19名，按年跌6位；其次是排第37位的中大，按年升7名。中大醫學院院長陳家亮對排名感到鼓舞，稱中大醫學院成立短短40年，在醫學教育、科研、轉化成果及國際視野等多方面獲國際認同，成為全球40大醫學院中最年輕的學院之一。

在教育學排名方面，港大排全球第6名，較去年跌1位；中大排第19名，按年跌2位。該範疇首3位是美國加州大學柏克萊分校、史丹福大學及英國牛津大學。THE全球事務總監Phil Baty稱，東亞國家在關鍵範疇繼續加強發展，其中內地、香港及新加坡表現尤其突出。THE世界大學學科排名，以大學的教學、研究環境、研究質素、產業與專利、國際生及師資比例逐項評分，分數愈高排名愈高。