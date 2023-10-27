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教育

公開錄音被停學浸大生：處分如報復提出問題者

【明報專訊】浸大學生會4名前成員今年中在社交平台上載與校方代表對話的錄音，校方稱「你打我一拳，我一定踢番你一腳」。3名學生因泄漏錄音被罰停學，1名學生要做校內服務，下學期生效。被罰停學1年的學生會前外務副幹事長戴嘉平昨日形容自己「原告變被告」，校方處分為報復提出問題的學生，毫無理性可言。

浸大日前回覆查詢表示，有學生在與校方會議中，在未知會其他與會者的情况下自行錄音，並把個別人士的講話節錄公開發布；重申各成員必須時刻恪守道德標準，又稱若對大學成員的操守有疑問，可循校方機制投訴，校方會按程序處理。

戴嘉平昨在Instagram稱，當日公開錄音盼申訴被教職員言語恐嚇，揭發學生代表被大學高層不公平對待。至於為何沒有循校內程序投訴，他稱「制度內的程序根本沒辦法彰顯公義」。

稱會議未要求保密 須定時交「反思日記」

戴又說，學生行為守則沒列出不可錄音或公開錄音，與校方會議當日更沒要求以任何形式保密內容，反映公開錄音本來不受限制。他又說，若大學管理層盼防範同類事件再發生，應先注意下屬行為操守。他相信勇敢站出來的人可成為「帶來希望的人」。

據悉其餘3名被處分學生，1人同樣罰停學1年，1人停學1學期，1人要校內服務80小時；須停學的學生，停學時要會見校方心理輔導員，定時交「反思日記」，全部4名被罰學生在收到處分結果的14個工作天內要以電郵向「特定的受影響人士」道歉。

相關字詞﹕香港浸會大學 停學

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