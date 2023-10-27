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教育

《施政》教育相關「指標」 四成涉愛國內地交流

【明報專訊】政府近年致力加強國民教育，載列於《2023年施政報告》內與教育相關的「指標」，有四成與推展愛國主義教育、促進與內地交流相關，包括推展小學人文科、「心繫家國2.0」聯校國民教育活動須錄得1.5萬參與人次等。立法會議員（教育界）朱國強表示，政府推動國民教育的方向正確，惟「教育界的感覺是排山倒海般，這陣子一份通告，下陣子又多個要求」，認為局方是時候檢視政策成效，避免淪為「重量而不重質」。

「心繫家國2.0」活動須錄1.5萬人參加

新一份《施政報告》羅列出27項由教育局主責的「指標」，涉支援少數族裔、推展STEAM及職業專才教育等範疇（見表），其中約四成、即11項「指標」與推展愛國主義教育、促進與內地交流相關。當中不少均列明參與學校數目、師生人數，如「心繫家國2.0」聯校國民教育活動料達1.5萬參加人次、為約2000名校長及教師舉辦到校國家安全教育深化講座、今學年推出「粵港姊妹幼稚園交流計劃」料首年惠及50所幼稚園等。

朱國強：教育界感覺排山倒海

這陣子一份通告 下陣子多個要求

朱國強說，內地交流、到校講座以至教師培訓等措施皆方向正確，「能讓市民及學生也學習愛國」，形容教育局「咁大力推，又畀咁多資源」，數量「當然達標」。他表示，學界樂意配合當局推動國民教育，惟去年「太多要求，一個要求未開始做，第二個要求便來到」，指教育政策不應只看參與學校比例、師生人數、辦過幾次活動，更應着重教育成效，「例如教師對國家認識多了，如何放入日常課堂？學生對國民身分與國情認知多了，如何理解國家發展及自身關係？」

此外，施政報告指教育局擬到最少50間學校作國民教育重點視學。朱國強表示，曾有校長反映，教育局人員每到學校檢視國安教育進展時，不時攜帶一堆清單再逐項檢查，「說話時的語氣態度反而讓大家感到不信任，是監察為主」。他稱《港區國安法》推行已久，甚少國教出現不妥的學校，「大家也配合、積極推動愛國教育時，（教育局）是否也應以正面的態度鼓勵學校呢？」，建議教育局人員勿施予學校過多壓力。

明報記者

（2023年施政報告）

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