發展國際專上教育樞紐 八大非本地生限額升至40%

政府消息：內地生不是問題 人數不設限

據教資會上學年數據，八大各年級非本地生共有14,147人，佔本地生核准學額73,823的19.2%，而非本地生學士比率最高是港大（26.3%）、科大（22.6%）。《施政報告》昨公布，八大授課課程（學士、副學位及碩士）的非本地生就學人數上限，將由現時相當於本地學生學額的20%，下學年起提升一倍至40%。

教資會表示，八大授課課程的非本地生均不獲公帑資助，須獨立於本地學額以外計算，確保不會影響本地學生升學機會。

多校歡迎新安排，科大校長葉玉如稱建議分階段落實新增的非本地生名額，並期望政府進一步資助大學，增建教學設施及聘請額外教員，維持師生比例和教學質素。

中大稱，會繼續採取「擇優而錄」的政策，逐步增加取錄非本地生比例，確保以質素為本。城大則稱，該校課程廣受非本地學生歡迎，每年的申請人數遠多於取錄人數，支持增加非本地生學額。

《施政報告》昨亦宣布向「政府獎學金」額外注資10億元，下學年起將「一帶一路獎學金」的名額由100個增至150個；並逐步增加香港博士生獎學金計劃名額，由每學年300個提升至400個，涉增加1億元每年經常撥款，盼吸引更多傑出人才來港就學及做研究。

另一新措施是下月起暫免在港就讀的全日制非本地研究生做兼職工作的限制，希望增進他們對在港工作的體驗和認識，提升畢業後留港發展的意欲。安排試行兩年，料涉逾3.5萬名學生。

（2023年施政報告）