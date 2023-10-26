小學常識科分拆 校長：師資需3至5年過渡 科學獨立成科 種花養蝦重教學活動

《施政報告》教育措施之一是推動STEAM教育（見表），開設小學科學科，兩年後、即2025/26學年起推行。政府消息稱，新課程將在常識科的基礎上引入航天科技等元素，屆時將同步在小一、小四級推行，當中初小擬設每周2節課，高小擬每周3節課。消息又稱，課程框架下月出爐，料同公布呈分試科目佔比的改動。

吳大琪表示，與現有常識科的科學元素相比，新課程所涉的知識量不會大幅增加，「小一、二學下為何要洗手、要消毒」，但不會涉及細菌、病毒等概念，「多了的是讓學生知道國家的科技進展，例如航天、農業技術等」。他說，新課程將更着重活動教學，如在初小教導「聲、光、電」時，須藉課堂小實驗讓學生感受「原來可以控制聲音、控制光、控制電」。

課程發展議會：教師當文科教 或損學生興趣

吳大琪又稱，部分常識科教師抱有文科思維，「習慣不動手，上課時只對着學生講書」，或打沉學生對科學的興趣，「很多人讀到中一二，已經很討厭科學，覺得是背誦」。他提及，未來人工智能是大勢所趨，「思維很文科的人會想不通（人工智能的原理）」，期望日後教師有更多時間做實驗及示範，激發學生興趣，亦培養他們的理科思維，「想事情有理有據」。

課程發展議會發展科學﹙小一至小六﹚課程專責委員會委員蔡世鴻則稱，初小課程將鼓勵學童多觀察，高小則以探究為主，又以蝴蝶蛻變為例，「初小可能是讓小朋友觀察毛毛蟲，高小則了解更多破繭化蝶過程、蛻變所需環境等」。

校長指較少小學教師具科學背景

不過，本身是小學校長的蔡世鴻說，較少小學教師具科學背景，短期仍可安排熟悉科學的常識科教師「拉頭纜」，但長遠仍須教育局及大學合作提供更多培訓，料全港師資須3至5年方齊備。

教育局另預留約2億元向公帑資助小學發放「一筆過津貼」。政府消息指，每間小學可獲逾30萬元，用作添置顯微鏡、航天模型等設備，甚或聘請代課教師用。

（2023年施政報告）