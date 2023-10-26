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教育
2023年10月26日星期四
公民學堂 第042期
小學常識科分拆 校長：師資需3至5年過渡 科學獨立成科 種花養蝦重教學活動
發展國際專上教育樞紐 八大非本地生限額升至40%
時事懶人包：桌球館年齡下限倡降
影視看文化：串流平台與動作電影
大開眼界：聯合國毒品和犯罪問題辦公室
知識寶庫：中國自然資源 分佈不均成挑戰
透視救援：天災留痕 災民心理健康不容忽視
放眼經濟：香港夜繽紛
世界之趣：玻璃王國捷克
世界之趣：捷克代代相傳的玻璃工藝
世界有話題：諾貝爾獎前世今生
你是誰：YouTuber「前一哥」 PewDiePie
放眼經濟：香港夜繽紛
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【明報專訊】■新聞撮要
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小學常識科分拆 校長：師資需3至5年過渡 科學獨立成科 種花養蝦重教學活動
發展國際專上教育樞紐 八大非本地生限額升至40%
時事懶人包：桌球館年齡下限倡降
影視看文化：串流平台與動作電影
大開眼界：聯合國毒品和犯罪問題辦公室
知識寶庫：中國自然資源 分佈不均成挑戰
透視救援：天災留痕 災民心理健康不容忽視
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世界之趣：玻璃王國捷克
世界之趣：捷克代代相傳的玻璃工藝
世界有話題：諾貝爾獎前世今生
你是誰：YouTuber「前一哥」 PewDiePie
小學常識科分拆 校長：師資需3至5年過渡 科學獨立成科 種花養蝦重教學活動
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