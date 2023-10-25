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教育

錄音事件3浸大生罰停學 一罰校內服務80小時

【明報專訊】浸大校方代表與學生會面的錄音5月經Instagram帳戶流出。涉嫌有人私下錄音並公開發布，校方調查4名前學生會內閣「滄溟」幹事，指他們有份管理涉事帳戶。浸大昨回覆稱已完成對涉事學生的紀律程序，並通知他們懲處決定，由於學生紀律程序涉及私隱，不會評論個案詳情。

指紀律程序完成 校方拒評詳情

據了解，4人昨獲通知被校方處分，其中兩人被罰停學一年，一人罰停學一學期，一人被罰在校內服務80小時，下學期生效。

浸大昨稱，重申各成員必須時刻恪守道德標準，並遵守相關行為守則，「校方期望學生尊重文明社會的基本信念，明白誠信和負責任的重要性」。

校方又稱，若有任何人對大學成員的操守有疑問，可循校方的機制投訴，會按程序處理。

浸大學生會內閣「滄溟」4月上任，其中4人被指網上發布缺事實根據及偏頗的資料，遭紀律處分。

「滄溟聯合上訴平台」Instagram帳戶在5月發布錄音，有校方代表以「分享個人感受」為由，稱「你哋（內閣）可以有很多抗爭，但你記住一樣嘢，你打我一拳，我一定踢番你一腳，咁樣搞落去，學生會就好慘，當然我都好慘」。

校方6月調查公開錄音事件，4名「滄溟」幹事須提交「自我陳述」（self-statement），交代自己在事件上的角色及參與程度等細節。

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