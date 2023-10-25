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教育

浸大社科文學院擬合併 原學系歸入4學部 學生憂矮化

【明報專訊】浸大兩學院擬合併，分別為1961年成立的文學院及1971年成立的社會科學院，兩學院分別有6個及7個學系，現正展開諮詢。新學院下設4個學部（Academy），校方的時間表是下月將合併方案交上教務議會，今年12月經校董會通過，明年7月開始合併。有人在浸大民主牆張貼反對合併的標語，亦有學生成立網上關注組，憂慮合併後矮化原有學系，盼學生關注兩院合併。

擬明年7月實施

校方：促進跨科選擇更多

浸大昨回覆，參考世界各地頂尖大學的相關做法後，建議文學院及社會科學院合併，稱合併不會引致兩院的資源減少；校方自今年6月起諮詢教職員意見，約兩星期前開始諮詢其他持分者包括學生和校友的意見，「探索推動未來教育及創造知識的最佳方案」。

根據校方向校友提供的簡報，合併旨在促進跨學科教學、課程發展和研究，及減輕現有學系職員的行政負擔。新學院下設4個「學部」，其中兩個暫名為「人文、英語及翻譯學部」和「中文、歷史、宗教及哲學學部」。另有兩個「學部」主要由社科院學系組成，其中一個由地理系、政治及國際關係學系、社會學系組成；另一個則有體育、運動及健康學系、社會工作系和教育學系。簡報又稱，社科院及文學院現有的所有學系，將以原有名稱，併入不同「學部」。

本報查詢浸大對有人在校內民主牆張貼「我們反對文院社科院合併」有何回應，未獲正面回覆。校方稱為準備學生迎接新時代，並駕馭未來的挑戰，校方近年着力推行跨學科教育及研究，「提高學系及學院之間所產生的協同效應亦是大勢所趨」，長遠令學生有更多跨學科及雙學位課程的選擇，研究人員更因為有更強大的跨學科研究網絡得以走在前沿。

社交網頁專頁「浸大文院社科院合併關注組」前日（23日）發文，指合併計劃引起很大爭議，擔心削減兩院原有資源，又指大部分同學對兩院合併全然不知，缺乏討論機會。

學生憂削資源

浸大學生會前外務副幹事長、政治及國際關係學系二年級生戴嘉平是關注組成員之一，戴擔心合併後矮化各學系，影響學系獨立自主，「到時學系名存實亡」，又指若想推動跨學科合作，不一定要安排兩院合併，如讓學生自由選修科目。他指成立關注組希望提升學生關注，讓同學參與討論。

相關字詞﹕香港浸會大學

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