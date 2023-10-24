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教育

中大研標靶治療 肺癌患者可延壽逾倍

【明報專訊】肺癌是全球主要的致命癌症。逾八成肺癌個案屬「非小細胞肺癌」（NSCLC），而「轉染重排（RET）融合」佔所有NSCLC病例約1%至2%。中大醫學院參與一項國際研究顯示，新確診晚期或轉移性的NSCLC患者，如出現肺癌基因「RET融合陽性」，可透過標靶治療顯著延長「無惡化存活期」。

存活期中位數增至逾兩年

研究團隊成員、中大醫學院腫瘤學系副教授龍浩鋒早前在歐洲腫瘤內科學會（ESMO）大會上，代表研究團隊介紹這項由中國、意大利、韓國及澳洲等多國參與的臨牀研究成果。

在此臨牀三期研究中，標靶治療藥物塞爾帕替尼（selpercatinib）用作「RET融合陽性」晚期或轉移性NSCLC患者的初始治療，並比較其療效與「一線標準藥物治療」之間的分別。目前一線標準治療採用鉑類（順鉑或卡鉑）及「培美曲塞」兩類化療藥物，並視乎情况採用免疫療法藥物「派姆單抗」。

研究對象是來自23個國家、共103個研究中心的212名NSCLC患者，結果顯示，標靶治療組的無惡化存活期中位數為24.8個月，比對照組（派姆單抗配合化療）的11.2個月多逾一倍。

料八成患者可檢測適用否

龍浩鋒表示，癌症患者需要在治療早期接受最有效的療法，及時且全面檢測RET融合基因組，助他們選擇最具效益的療法。研究詳情於頂尖國際醫學期刊《新英倫醫學雜誌》（The New England Journal of Medicine）上發表。

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