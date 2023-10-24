樹仁今年內地生飈5倍 佔近18% 冀兩年後盡用20%限額

3間自資大學今學年起，獲准收更多內地、台澳學生，由過往的「10%限額」放寬至20%（見另稿）。根據樹仁向本報提供的一年級內地本科新生數據，校方2021/22學年收73人，上學年跌26%至54人，但今學年大幅增加至354人，急升5.5倍。

宿位增至1270個

辦活動課程助適應

若合計全校內地、台澳生，樹仁2021/22學年共358人，佔全體學生9.3%，貼近該學年須遵守的「10%限額」；上學年內地及台澳生增至399人，佔10.6%，略超出「10%限額」；今學年截至本月1日則有642人，佔17.8%，貼近最新放寬的「20%限額」。樹仁稱，目標是充分使用教育局及國家教育部批准的限額，取錄相應額度的內地及台澳生。

為支援非本地新生，樹仁稱會提供《非本地生迎新指南》，涵蓋返學交通、申請宿舍、迎新活動等資訊。校方表示，今學年學生宿舍宿位增至1270個，盼本地及非本地生減省交通開支和時間，享受校園生活；又提到學生事務處轄下「內地學生協會」每年都會辦活動，如廣東話培訓班，助內地生適應在港學習和生活，並發揮互助精神。

今年220內地台澳生

恒大擬下學年收250人

恒生大學及都會大學未分別提供近幾年取錄的內地、台澳生，達多少比率。恒大稱，今學年取錄約220名內地、台澳一年級本科新生，佔整體學生人數不超過10%。校方計劃下學年招收約250名內地、台澳一年級本科新生，意味增加約13%；又稱會在校園活動、住宿書院學習方面支援本地和非本地學生。

都大稱今年非本地生增

都大表示，今學年內地、台澳生人數增加，校方亦定期審視及調整校園的空間運用，拓展校外設施，以滿足學生在教學及大學生活上的需要。